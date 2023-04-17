عاجل| اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا مهددة بالتوقف

الاقتصاد
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قالت أوكرانيا يوم الاثنين إن اتفاقا يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود معرض للتوقف، وذلك بعدما منعت روسيا مرة أخرى عمليات تفتيش السفن في المياه التركية بموجب الاتفاق.

 

 

ومُدد العمل بالاتفاق الذي يهدف إلى المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الشهر الماضي، لكن أوكرانيا قالت إن عدد سفن الشحن التي تمر عبر مضيق البوسفور حاملة منتجاتها الزراعية قليل جدا.

 

وقالت وزارة إعادة الإعمار الأوكرانية على فيسبوك  "للمرة الثانية في تسعة أشهر من سريان مبادرة الحبوب، لم توضع خطة تفتيش ولم يتم تفتيش أي سفينة. وهذا يهدد عمل مبادرة تصدير الحبوب".

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