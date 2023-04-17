موانئ البحر الأحمر تتداول 16 ألف طن و1030 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و114 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 422 شاحنة و108 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 608 شاحنة و6 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الإثنين، لاستقبال السفينتين امل ودليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادرت الميناء أمس السفينتين امل ودليلة، كما تم تداول 3600 طن بضائع و453 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة وبريدج وسينا.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.