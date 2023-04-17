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وزيرة أمريكية: البنوك قد تشدد الإقراض لوقف رفع الفائدة من قبل الفدرالي

الاقتصاد
بوابة الفجر


قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن البنوك من المرجح أن تصبح أكثر حذرًا وقد تشدد الإقراض أكثر في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة، مما قد ينفي الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي.

وقالت يلين في مقابلة مع CNN "من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذرًا إلى حد ما فيما يخص الإقراض.. لقد رأينا بالفعل بعض التشديد في معايير الإقراض في النظام المصرفي، وقد يكون هناك المزيد في المستقبل."

وقالت إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقييد الائتمان في الاقتصاد والذي "يمكن أن يكون بديلًا لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التي يتعين على الاحتياطي الفدرالي القيام بها".

لكن يلين قالت إنها لم تر بعد أي شيء "دراماتيكي أو مهم بدرجة كافية" في هذا المجال لتغيير نظرتها الاقتصادية.

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