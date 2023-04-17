ads

الأسهم الأوروبية ترتفع قبل إعلان أرباح المزيد من البنوك الأميركية الكبيرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت الأسهم الأوروبية الإثنين 17 أبريل نيسان، مع توقعات المستثمرين بأن تستمر البنوك الأميركية الكبيرة في الإعلان عن نتائج فصلية قوية هذا الأسبوع، بينما يتطلعون أيضًا إلى أن ينهي مجلس الاحتياطي الفدرالي دورة رفع أسعار الفائدة.
             
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما بلغ المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية ذروته في 22 عامًا.
             
وتصدرت أسهم قطاع التعدين الرابحين مع ارتفاعها 1.6%، بينما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 0.6%.
             
وسيراقب المستثمرون عن كثب صدور مجموعة من تقارير الأرباح وعلى رأسها تلك الخاصة ببنوك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك أوف أمريكا في وقت لاحق من اليوم.
             
وفاقت أرباح سيتي جروب وجيه.بي مورجان وويلز فارجو التوقعات الأسبوع الماضي مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وهدوء المخاوف من تعرض النظام المصرفي لضغوط.
             
كما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وعلى رأسهم رئيسته كريستين لاجارد.
             
وارتفع سهم روفيو الفنلندية 17.8% بعدما وافقت سيجا اليابانية على تقديم عرض بقيمة 706 مليون يورو لشراء شركة ألعاب الفيديو.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - آخر تطورات الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

عاجل - التوقيت الصيفي.. هل يطبق عقب رمضان أم بعد عيد الفطر؟

عاجل - عيد الفطر المبارك 2023.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

عاجل - التوقيت الصيفي.. موعد تطبيقه رسميا وأهميته ومميزاته

الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي (التفاصيل الكاملة)

عاجل - دعاء الإفطار اليوم 26 رمضان.. يردد مع آذان المغرب

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي YALLA SHOOT

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة اليوم في الدوري المصري