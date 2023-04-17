ارتفاع سعر الدولار مع زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة



ارتفع سعر الدولار الإثنين 17 أبريل نيسان، وسجل أعلى مستوى في شهر مقابل الين بعدما أدت قوة مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية والأرباح المذهلة لبنوك وول ستريت لزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في مايو أيار.



وكشفت بيانات صدرت الجمعة أن ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تراجعت 0.3%فحسب الشهر الماضي رغم انخفاض أكبر من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية في مارس آذار.



وجاءت أرباح بنوك جيه.بي مورغان تشيس وسيتي غروب وويلز فارغو أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2023 متجاوزة المخاوف من الأزمة المصرفية التي ظهرت في مارس آذار.



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر عند 134.22 ين اليوم مع تعرض العملة اليابانية لضغوط في ظل تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه من أسعار الفائدة.



وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار عند 101.65 نقطة ليبقى بعيدا عن أدنى مستوى في عام الذي سجله يوم الجمعة عند 100.78 نقطة.



وسجل المؤشر يوم الجمعة خسارة للأسبوع الخامس على التوالي بعدما أدت مؤشرات في الآونة الأخيرة على انحسار التضخم في الولايات المتحدة لزيادة التوقعات بألا يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعًا.



وانخفض اليورو قليلًا إلى 1.0986 دولار، كما تراجع الإسترليني 0.02% إلى 1.2412 دولار.

وتتوقع أسواق المال حاليا بنسبة 81%% تقريبًا أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعًا من توقعات بنسبة 69% الأسبوع الماضي.



وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية مرتفعة اليوم الاثنين، متمسكة بمعظم مكاسب يوم الجمعة.



وارتفع الدولار الأسترالي 0.01% إلى 0.67095 دولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19% إلى 0.61985 دولار.



وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية 0.1% تقريبًا إلى 6.8786 دولار.