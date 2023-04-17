انطلاق ملتقى التحدي لأبطال “الداون سيندروم” بالإسكندرية مايو المقبل

برعاية وزارة التضامن..

أعلنت جمعية بناة الوطن، عن انطلاق ملتقى التحدي لأبطال الداون سيندروم، وتحت شعار "الفرعون المصري وقيصر روما"، برعاية من وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل في الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تتبع الملتقى فى فعالية أخرى فى نهر النيل بالقاهرة، وهي فعالية حدث يجمع السباحين الدوليين المصري محمد الحسيني الشهير بسباح المانش (نيمو) ونظيره الإيطالي ڤلاڤيو (Flavio locci).

يأتي ذلك بالتنسيق والتعاون مع القنصلية الإيطالية في الإسكندرية، من خلال التنسيق بين رئيس الجمعية والقنصل الإيطالي.

وخلال اللقاء أكد الجانبان أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات وطيدة وترابط قوى ويعد هذا الحدث بمثابة لقاء للحضارات من بوابة الرياضة كوسيلة للحب والتعارف والصداقة بين الشعوب، خاصة وأن هذا الحدث هو الأول من نوعه.