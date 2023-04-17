مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت ، يستعد استاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، لاحتضان مواجهة قوية بين فريقي الأهلي وسموحة، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سموحة، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

يبحث الكثير ممن لا يسعه فرصة حضور مباراة الأهلي وسموحة، عبر شاشة التلفاز من خلال قناة أون تايم سبورتس، عن بث مباشر للمباراة لمشاهدة أحداث اللقاء.

ويدخل الأهلي، المباراة وعينه على الفوز واقتناص الثلاث نقاط؛ لرفع الروح المعنوية لدى لاعبي الأحمر، قبل مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي، يوم السبت المقبل 22 إبريل، في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، يطمح فريق سموحة، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، والفوز بالمباراة؛ لتحسين مكانه في ترتيب جدول الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق ملكية بث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لهذه المسابقة في مصر.

وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري، تحديدًا عبر شاشة قناة On Time Sport HD.

معلق مباراة الأهلي وسموحة

أسندت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، مهمة التعليق والوصف على أحداث مباراة الأهلي وسموحة، للمعلق أيمن الكاشف.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري

من المتوقع أن يواجه المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره سموحة، بتشكيل مكون من الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، بيرسي تاو.

ترتيب الأهلي وسموحة في جدول الدوري المصري

ينفرد النادي الأهلي، بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، جمعهم من 20 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة، المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، جمعهم من 25 لقاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

غيابات الأهلي أمام سموحة في الدوري

يغيب عن الأهلي كلًا من حمدي فتحي للإيقاف بسبب الانذار الثالث، أحمد عبدالقادر، رامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، حسين الشحات وعلي معلول للإجهاد، برونو سافيو، شادي حسين، محمد فخري وكريم الدبيس لأسباب فنية.