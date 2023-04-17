يلا شوت الان مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر بتاريخ 17-04-2023 الدوري المصري

يلا شوت الان مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر بتاريخ 17-04-2023 الدوري المصري، يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق سموحة، اليوم الإثنين، ضمن الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويبحث الأهلي في مباراة اليوم عن مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري التي يتصدر جدول ترتيبها برصيد 50 نقطة بعد خوضه 20 مباراة، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

وبغيب عن الأهلي في مباراة اليوم أمام سموحة حمدي فتحي للإيقاف بسبب الانذار الثالث، أحمد عبد القادر ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وحسين الشحات وعلي معلول للإصابة.

بالإضافة إلى برونو سافيو وشادي حسين ومحمد فخري، والذين استبعدهم المدرب السويسري مارسيل كولر من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة في الدوري اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد أشرف.

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطيه - احمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا.

يخوض فريق الأهلي مواجهة صعبة اليوم الإثنين أمام نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعد خوض 20 مباراة، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

ومن المؤكد غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الأهلي في مباراة اليوم، حيث يغيب حمدي فتحي بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث، بينما يعاني أحمد عبد القادر ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وحسين الشحات وعلي معلول من الإصابة، وتم استبعاد برونو سافيو وشادي حسين ومحمد فخري من قائمة الفريق لأسباب فنية، وهو ما يضع تحديًا أمام المدرب السويسري مارسيل كولر في تشكيل فريق قوي ومتوازن لهذه المباراة الهامة.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

ومع هذه الغيابات، يتوقع أن تكون مباراة اليوم صعبة على الأهلي، وستحمل تحديًا كبيرًا أمام فريق سموحة الذي يسعى لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وسيكون على الأهلي بذل قصارى جهده لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في الصدارة.