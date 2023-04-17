يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاءين المهمين الذين يجمعان الأهلى مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، والزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراتين.

س: ماهو موعد مباراتى الأهلى والزمالك مع سموحة والمقاولون؟

ج: تقام المباراتان فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين.

س:ما هى القناة الناقلة لمباراتى الأهلى والزمالك مع سموحة والمقاولون؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 و2 مباراة الأهلى وسموحة والزمالك مع المقاولون العرب بالدوري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماذا عن موقف الأهلى

والزمالك فى جدول الدوري؟

ج: يحتل الأهلى صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 50 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 7 ولديه 5 مباريات مؤجلة.ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22.

س: من يتولى إدارة مباراتى الأهلى والزمالك تحكيميًا؟

ج: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب المكون من: "محمود بسيوني (حكم ساحة)، أسامة السيد وطارق مصطفى (مساعدين)، حسني سلطان (حكم رابع)، علاء صبري (حكم فيديو)، محمد عبد العزيز (مساعد حكم فيديو).كما أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، طاقم تحكيم مباراة الأهلى وسموحة والمكون من: "طارق مجدى (حكم ساحة)، شريف عبد الله وشهاب راشد (مساعدين)، صبري إبراهيم (حكم رابع)، حسام عزب (حكم فيديو)، هيثم الشريف (مساعد حكم فيديو).

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

س: ماهى غيابات الأهلى أمام سموحة؟

ج: يغيب عن الأهلي أمام سموحة الليلة كل من: حمدي فتحي للإيقاف، ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي للإصابة وحسين الشحات وعلي معلول بسبب الإجهاد، وبرونو سافيو وشادي حسين وكريم الدبيس ومحمد فخري لأسباب فنية.

س: وماذا فعل الزمالك فى آخر ظهور بالدوري؟

ج: حقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدوري.