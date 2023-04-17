هشام سمير يتلقى عروض من سيراميكا وطلائع الجيش وانبى

تلقى العميد هشام سمير مدير الكرة بنادى بورتو السويس احد اندية دورى الممتاز " ب " مجموعة القاهرة والقناة بعض العروض من اندية الدورى الممتاز للعمل معها ضمن جهاز الكرة سواء فى منصب مدير للكرة أو المدير الادارى، بعد نجاحه الكبير مع فريق بورتو السويس ومساهماته الكبيرة فى صعوده للممتاز " ب " فى 3 سنوات فقط وسيطرته على اوضة اللبس إداريا.



وقد علمنا من بعض المصادر ان هشام سمير تم ترشيحه من قبل اندية الدورى الممتاز منها سيراميكا كيلوباترا وطلائع الجيش وانبى لتولى منصب مدير الكرة، ومن اندية ZD ووادى دجلة لمنصب المدير الادارى، وذلك لحصوله على اهم الدورات التدريبية الاساسية للاداريين فى الادارة الرياضية، والمعتمدة من الاتحاد المصرى لكرة القدم.



مما يذكر ان العميد هشام سمير حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وكان ضابط فى القوات المسلحة وانتدب إلى جهاز الرياضة العسكرى، واتجه إلى احتراف العمل فى مجال كرة القدم، حيث عمل لمدة 4 مواسم كمدير ادارى بنادى طلائع الجيش، و 5 مواسم كمدير للكرة بنادى بورتو السويس بالممتاز " ب " المنافس فى مجموعة القاهرة والقناة، ويبدو إنه يرغب فى خوض تحدى جديد كمدير كرة أو مدير شئون لاعبين أو مدير ادارى فى احد اندية الدورى الممتاز.