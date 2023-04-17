بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة يلا شوت ماتش كورة اون لاين YALLASHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة يلا شوت ماتش كورة اون لاين YALLASHOOT، بث مباشر لأخبار مبارة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري المصري مع معلومات تفصيلية تتضمن: موعد مباراة الأهلي وسموحة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة، تشكيل الأهلي، تشكيل سموحة، حكم مباراة الأهلي اليوم.

ترتيب الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023

يتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة بعد خوض 20 مباراة.

وفاز النادي الأهلي في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يحقق أي هزائم هذه النسخة من الدوري حتى الآن.

ويأتي نادي سموحة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد خوض 25 25 مباراة.

وفاز نادي سموحة في 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 8 مباريات.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة بتوقيت مصر اليوم في الدوري الممتاز

تحدد موعد مباراة الأهلي وسموحة ضمن جدول مباريات الدوري المصري في تمام الساعة 9.15 مساءا بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا والأردن، في المباراة التي يتم لعبها على ملعب استاد برج العرب.

ويوافق موعد الأهلي ضد سموحة الساعة 10.15 بتوقيت السعودية وقطر والكويت عمان.

ويوافق ماتش الأهلي وسموحة ضمن جدول الدوري المصري الساعة 11.15 بتوقيت الإمارات.

وتوافق مباراة الأهلي وسموحة الساعة 8.15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري الممتاز

تعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس أهم القنوات الناقلة لمبارارة الأهلي وسموحة ومباريات الدوري المصري عمومًا باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتنقل قنوات أون تايم سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sports 1 مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر، ونستعرض تردد قناة أون تايم سبورت كما يلي:

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي بث مباشر اليوم

يأتي تردد أون تايم سبورت 1- On Time Sports 1 مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر، كما يلي:

التردد: 11861

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: راسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

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تشكيل الأهلي المتوقع اليوم في مباراة سموحة في الدوري المصري 2023

يُتوقع أن يكون تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي اليوم في الدوري المصري يضم ما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول- محمود متولي- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: حسين الشحات- محمد شريف- طاهر محمد طاهر.

تشكيل سموحة المتوقع في مباراة الأهلي اليوم في الدوري الممتاز

توقع أن يكون تشكيل سموحة لمواجهة النادي الأهلي اليوم يضم ما يلي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد مغربي- أحمد حكم- أحمد شوشة- أحمد جمال.

خط الوسط: مالك بعيو- دوكو دودو- أحمد مصطفى.

خط الهجوم: صديق أوجولا- حسام حسن- مصطفى سعد «ميسي».

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حكم مباراة الأهلي وسموحة اليوم

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة الأهلي وسموحة وهو الحكم طارق مجدي ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري 2023.

ويعاون حكم مباراة الأهلي وسموحة: شريف عبدالله وشهاب راشد، مساعدين للحكم، وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، ويكون على الـvar الحكم حسام عزب ومعه هيثم الشريف.