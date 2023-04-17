أسعار النفط تتراجع وسط قلق من ركود يخيم على بيانات اقتصادية

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين رفعا محتملا لأسعار الفائدة في مايو أيار من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) مما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي رغم التوقعات بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني ستعكس تعافي الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 86.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.18 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف عام 2022.

ويراهن المتعاملون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع سعر الإقراض في مايو أيار ربع نقطة مئوية مرة أخرى، وأرجأوا توقعات خفض الفائدة إلى أواخر العام، وهو ما يحدث عادة في حالة التباطؤ.

ولكن من المتوقع أن يكون لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام هذا الأسبوع أثر إيجابي على أسعار السلع الأولية، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي معظم النمو في الطلب على النفط من الصين في 2023.

ومن المقرر نشر البيانات الساعة 0200 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

غير أن وكالة الطاقة الدولية حذرت في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها مجموعة أوبك+ تهدد بزيادة النقص في المعروض النفطي المتوقع في النصف الثاني من العام وربما تضر بالمستهلكين وتؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي.

ويتزايد شح الإمدادات مع استمرار توقف ضخ صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بعد نحو ثلاثة أسابيع من صدور حكم في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها.