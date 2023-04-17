ads

أسعار النفط تتراجع وسط قلق من ركود يخيم على بيانات اقتصادية

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين رفعا محتملا لأسعار الفائدة في مايو أيار من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) مما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي رغم التوقعات بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني ستعكس تعافي الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 86.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.18 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف عام 2022.

ويراهن المتعاملون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع سعر الإقراض في مايو أيار ربع نقطة مئوية مرة أخرى، وأرجأوا توقعات خفض الفائدة إلى أواخر العام، وهو ما يحدث عادة في حالة التباطؤ.

ولكن من المتوقع أن يكون لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام هذا الأسبوع أثر إيجابي على أسعار السلع الأولية، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي معظم النمو في الطلب على النفط من الصين في 2023.

ومن المقرر نشر البيانات الساعة 0200 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

غير أن وكالة الطاقة الدولية حذرت في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها مجموعة أوبك+ تهدد بزيادة النقص في المعروض النفطي المتوقع في النصف الثاني من العام وربما تضر بالمستهلكين وتؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي.

ويتزايد شح الإمدادات مع استمرار توقف ضخ صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بعد نحو ثلاثة أسابيع من صدور حكم في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها.

Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - آخر تطورات الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

عاجل - التوقيت الصيفي.. هل يطبق عقب رمضان أم بعد عيد الفطر؟

عاجل - عيد الفطر المبارك 2023.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

عاجل - التوقيت الصيفي.. موعد تطبيقه رسميا وأهميته ومميزاته

الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي (التفاصيل الكاملة)

عاجل - دعاء الإفطار اليوم 26 رمضان.. يردد مع آذان المغرب

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي YALLA SHOOT

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة اليوم في الدوري المصري