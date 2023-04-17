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ارتفاع واردات ألمانيا النفطية 8.5٪ في 2022 وروسيا أكبر مورد

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن واردات ألمانيا من النفط الخام ارتفعت 8.5 بالمئة عام 2022 مع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة كوفيد-19، وزادت كلفة مشترياتها مع ارتفاع أسعار النفط.

وأظهرت إحصاءات صادرة عن المكتب الاتحادي للاقتصاد ومراقبة الصادرات أن روسيا ظلت أكبر مورد لألمانيا لكن حصتها انخفضت إلى 25.4 بالمئة نزولا من 34.1 بالمئة في 2021 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى فرض عقوبات على موسكو.

وفي الخامس من ديسمبر كانون الأول 2022، حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسية ووضعت دول مجموعة السبع حدا أقصى لسعر الصادرات الروسية المنقولة بحرا، مما قلص من الواردات لاحقا، ودفع ألمانيا إلى البحث عن مصادر أخرى للإمداد هذا العام.

وشمل كبار الموردين الآخرين لألمانيا العام الماضي الولايات المتحدة وقازاخستان وبريطانيا والنرويج وأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأظهرت البيانات أن ألمانيا أنفقت 60.9 مليار يورو (66.69 مليار دولار) على واردات النفط الخام في 2022 مقارنة مع 35.5 مليار في 2021.

ويظهر تأثير العقوبات والإجراءات الروسية المضادة على تدفقات الطاقة على ألمانيا تحديدا بشكل تدريجي.

وارتفع إجمالي واردات ألمانيا من الخام العام الماضي إلى 88.2 مليون طن من 81.3 مليون في 2021.

ومن الإجمالي، كان نصيب روسيا نحو 22.4 مليون، والولايات المتحدة 12.1 مليون، وقازاخستان 9.1 مليون.  

Elfagr.org
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