يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري المصري اليوم .. YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري المصري اليوم يلا شوت .. YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT، تنتظر جماهير كرة القدم المصرية بفارغ الصبر المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي الأهلي وسموحة مساء اليوم الإثنين الموافق 17 أبريل، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري، وسيكون للمشجعين وعشاق الكرة الحدث الرياضي هذا الليلة الفرصة لمتابعة المواجهة المثيرة بين الأهلي وسموحة والتي يترقبها الجميع.

 مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر في الدوري المصري

يظهر فريق الأهلي بمستوى مميز ومبهر في مسابقة الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وما يزال لديه 4 مباريات مؤجلة، وقد تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام فريق فاركو بنتيجة 3-0، وهو ما يزيد من ثقة اللاعبين ويدفعهم لتحقيق الفوز في المباراة الحالية لتعزيز مركزهم في الصدارة والحفاظ عليه.

ومن ناحية أخرى، يأتي فريق سموحة بمعنويات منخفضة بعد خسارته في المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-3، ويحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز اليوم لتصحيح مساره والتقدم في ترتيب الدوري المصري، ولكن عليه أن يكون حذرًا من فريق الأهلي الذي يعد من الفرق القوية والمتصدرة للبطولة، وسيحاول سموحة القتال بشراسة من أجل تحقيق الفوز وإضافة النقاط الثلاث إلى رصيده.

 مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر اليوم

الأهلي 1-0 سموحه | موسم 2018-2019
الأهلي 1-0 سموحه | موسم 2019-2020
الأهلي 1-1 سموحه | موسم 2019-2020
الأهلي 1-2 سموحه | موسم 2020-2021
الأهلي 4-0 سموحه | موسم 2020-2021
الأهلي 4-1 سموحه | موسم 2021-2022
الأهلي 0-3 سموحه | موسم 2021-2022 | كأس الرابطة المصرية
الأهلي 2-3 سموحه | موسم 2021-2022
الأهلي 0-0 سموحه | موسم 2022-2023
الأهلي 3-1 سموحه | موسم 2021-2022 | كأس مصر

آخر ( 10 ) مباريات | فاز الأهلي  ( 5 ) | فاز سموحه ( 3 ) | تعادل ( 2 )
سجل الأهلي ( 17 هدف ) | سجل سموحه ( 11 أهداف )

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

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