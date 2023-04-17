يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT مباراة الأهلي بــدون تقطيع

يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT مباراة الأهلي بــدون تقطيع ، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



26 مواجهة بين الأهلى وسموحة، حقق المارد الأحمر 14 فوزًا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت ثمانى مباريات بالتعادل، بواقع خمسة تعادلات إيجابية و3 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 43 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 23 هدفا.





انتهى آخر لقاء جمع الأهلى وسموحة في الدوري بالتعادل السلبى، فيما حقق المارد الأحمر فوزًا على الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر مباراة جمعت الفريقين بكأس مصر.

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عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو هداف الأهلى فى شباك سموحة برصيد ثمانية أهداف، بينما إسلام محارب لاعب الأهلى السابق هو هداف سموحة فى شباك الأهلى برصيد 4 أهداف.



نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة فى 10 مواجهات أمام سموحة بالدورى، فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه فى 5 مباريات، حقق الأهلى الفوز ذهابًا وإيابًا على سموحة في موسمين.



4 مباريات هى عمر أطول سلسلة انتصارات للأهلى على حساب سموحة، بينما كانت 8 مباريات هى عمر سلسلة لا هزيمة للمارد الأحمر أمام الفريق السكندرى مقابل مباراتين لسموحة.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.



1_انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وإفريقيا





2_الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولًا على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر



3_الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.



4_يحتل الاهلى صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 50 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 7 ولديه 5 مباريات مؤجلة.



5_يحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 29.



6_يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا



7_خسر سموحة من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.



8_تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



9_تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لسموحة 6.28 مليون يورو.



10_ 26 مواجهة بين الأهلى وسموحة حقق المارد الأحمر 14 فوزا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، فيما انتهت ثمانى مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجابية و3 لقاءات بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 43 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 23 هدفا.



11_انتهى آخر لقاء جمع الاهلى وسموحة في الدوري بالتعادل السلبى فيما حقق المارد الأحمر فوزًا على الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر مباراة جمعت الفريقين بكأس مصر.



12_لعب الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 35 مباراة حقق الفوز في 25 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وتلقى أربعة هزائم وسجل لاعبيه 68 هدفًا وتلقت شباكهم 26 هدف وخرج بشباك نظيفة في 20 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر وكأس مصر.





13_لعب أحمد سامى المدير الفني لسموحة 8 مباريات ضد الاهلى حقق فوز وحيد وتعادلين وخسر 5 مرات.



14_الفوز بنتيجة 4 / 0 هو الأكبر للأهلى على سموحة فى مسابقة الدورى العام، وتحقق ذلك فى الدور الثانى من موسم 2016 – 2017، وأحرز رباعية الأهلى كل من صالح جمعة (هدفين) وأضاف رامى ربيعة ومؤمن زكريا هدفين آخرين.



15_فيما يعد الفوز بثلاثية دون رد هو الفوز الأكبر لسموحة أمام المارد الأحمر فى موسم 2015 – 2016.



16_يعد الثنائى حسام عاشور وعبد الله السعيد الثنائى الأهلاوى الأكثر مشاركة فى مواجهات سموحة برصيد 11 مباراة.



17_عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هو هداف الأهلى فى شباك سموحة برصيد ثمانية أهداف، بينما إسلام محارب لاعب الأهلى السابق هو هداف سموحة فى شباك الأهلى برصيد 4 أهداف.



18_نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة فى 10 مواجهات أمام سموحة بالدورى، فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه فى 5 مباريات، حقق الأهلى الفوز ذهابًا وإيابًا على سموحة في موسمين.



19_ 4 مباريات هى عمر أطول سلسلة انتصارات للأهلى على حساب سموحة، بينما كانت 8 مباريات هى عمر سلسلة لا هزيمة للمارد الأحمر أمام الفريق السكندرى مقابل مباراتين لسموحة.



20_يغيب عن الأهلي أمام سموحة الليلة 10 لاعبين هم: حمدي فتحي للإيقاف، ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي للإصابة وحسين الشحات وعلي معلول بسبب الإجهاد، وبرونو سافيو وشادي حسين وكريم الدبيس ومحمد فخري لأسباب فنية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسموحة | اضغط هنــــا