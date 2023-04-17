يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأثنين الموافق 17 من شهر أبريل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «إيلاند رود» معقل فريق ليدز.

وتنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام ليدز يونياتد عندما يحل ضيفًا عليه في ملعب «إيلاند رود» اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

ويخوض ليدز يونايتد المباراة محتلًا المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، من 30 مباراة.

أما ليفربول الذي يعاني هذا الموسم، فيخوض اللقاء محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، من 29 مباراة.

ليفربول يسعى لاستعادة الانتصارات الغائبة عنه منذ الفوز على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت في الخامس من شهر مارس الماضي، قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام بورنموث بهدف ومان سيتي برباعية مقابل هدف، وتعادل مع تشيلسي سلبيًا قبل أن يفرض على أرسنال تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما.

بث مباشر مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأثنين الموافق 17 من شهر أبريل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «إيلاند رود» معقل فريق ليدز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد | اضغط هنـــــا

وتنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.