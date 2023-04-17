مشاهدة مباراة ليفربول وليدز بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت الآن ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب أرضية ملعب ايلاند رود لمشاهدة مباراة قوية تجمع بين ليفربول وليدز، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويقدم الفجر الرياضي لمتابعيه مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة ليدز يونايتد ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.



لا يزال ليفربول يبحث عن العودة لمستواه الطبيعي ولسكة الانتصارت في مسابقة الدوري بعد الإخفاقات التي حققها في الفترة الأخيرة، حيث لم يتذوق الفوز في أخر 4 لقاءات متتالية بحقق هزيمتين وتعادلين، ليبقى في المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

ويتطلع الريدز اليوم لتعديل المسار ومحاولة وقف نزيف النقاط للعودة للطريق الصحيح، ولكن هذا يتطلب منه القتال العالي أمام الخصم لتحقيق الفوز وشحن رصيده من النقاط للتقدم للأمام.

ويذكر أن أخر تعادلين للفريق كانوا أمام تشيلسي سلبيًا، وبعدها أمام آرسنال بهدفين لكل منهما، وقبلهما خسر برباعية مقابل هدف من مانشستر سيتي، ومن بورنموث بهدف نظيف.

في الجهة المقابلة، يمر ليدز يونايتد بفترة سيئة بالدوري الإنجليزي، فهو يحتل المركز السادس عشر على جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نوتينغهام فورست الثامن عشر، وذلك بعد الخسارة من كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف في الجولة الماضية.

واستعد ليدز يونايتد لهذه الموقعة بكل قوة وتركيز تام، حيث يأمل بأن يقدم الفريق أداء مميز يحاول من خلاله الخروج من المباراة بالنقاط الكاملة مستغلًا أيضًا عاملي الأرض والجمهور للهروب من القاع.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد | اضغط هنـــــا

تشكيل ليفربول ضد ليدز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كيرتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – كودي جاكبو

تاريخ مواجهات الفريقان

التاريخ يشير إلى أن 89 مباراة جمعت ليفربول ضد ليدز يونايتد قبل مباراة اليوم في البريميرليج، يصب لمصلحة الريدز في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث حقق ليفربول الفوز في 48 مباراة في حين لم يتمكن ليدز سوى من حسم 20 مواجهة لصالحه، بينما حسم التعادل نتيجة 20 مباراة.