مؤسسة مبادرة "أنا مع الخير" في الفيوم تواصل جولاتها داخل القرى

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محمد جلال عيد مؤسس
محمد جلال عيد مؤسس مبادرة "أنا مع الخير" بالفيوم

قال محمد جلال عيد مؤسس مبادرة "أنا مع الخير" بمحافظة الفيوم، إن المبادرة تواصل عملها على مدار الساعة داخل قرى ونجوع محافظة الفيوم، وذلك لحصر الحالات الصحية الحرجة وكذلك من بحاجة من أصحاب الهمم ومتحدى الإعاقة لتوفير كراسي متحركة وأطراف صناعية.

أشار جلال، إلى يقوم بعلاج هذه الحالات عن طريق تصعيد وتوصيل صوتهم إلى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور وكيل وزارة الصحة بالفيوم ورجال الأعمال بالمحافظة وكذلك أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

ولفت مؤسس مبادرة "أنا مع الخير" بالفيوم، إلى أنه قام بتأسيس صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” لتسهيل التواصل مع جميع الحالات الحرجة، وكذلك استقبال أي شكاوى ومطالب من الأهالى من خلالها، لتوصيلها إلى الجهات المعنية في أقرب وقت.

أنا مع الخير محمد جلال عيد أخبار مصر المجتمع المدني المؤسسات الخيرية محافظة الفيوم
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