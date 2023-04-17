مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت .. YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت.. YALLA SHOOT، بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد المقررة اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وتأتي المباراة بين ليفربول وليدز يونايتد اليوم الاثنين 17 ابريل 2023 ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر البريميرليج، ويترقب عشاق الكرة الإنجليزية اليوم موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد والقنوات الناقلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب استاد «إيلاند رود» في مدينة ليدز.

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة في تعويض ما فاته خاصة بعد المباراة القوية التي قدمها في الجولة السابقة أمام المتصدر ارسنال وانتهت بالتعادل لتكون بمثابة بداية جديدة للفريق في المرحلة المقبلة.

كما يرغب ليفربول في الثأر من منافسه بعدما تغلب عليه في مباراة الدور الأول بين الفريقين بنتيجة 2-1.

ترتيب ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، أما فريق ليدز يونايتد فيحتل المركز الـ 16 وله 29 نقطة.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم الاثنين من حيث الموعد والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل وكافة التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الصعبة والقوية:

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد | اضغط هنـــــا

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

ويتم نقل مباراة ليفربول وليدز يونايتد عبر قناة

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قنوات آخرى مجانية تنقل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد | اضغط هنـــــا

معلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.