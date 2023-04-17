تراجع أسهم البنوك وشركات صناعة الرقائق يدفع البورصة الأوروبية للانخفاض

الاقتصاد
بوابة الفجر

انخفضت الأسهم الأوروبية بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب يوم الاثنين وقادت أسهم البنوك الهبوط، فيما تراجعت أسهم أشباه الموصلات بعدما أفاد تقرير بأن شركة تي.إس.إم.سي التايوانية، أكبر صانعة للرقائق في العالم، خفضت نظرتها المستقبلية للتكاليف السنوية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير بالقرب من أعلى مستوياته في عام، بينما أغلق المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية منخفضا 0.1 بالمئة ليبقى عند مستويات قريبة من ذروة 22 عاما حققها الأسبوع الماضي.

وهبط سهم شركة إيه.إس.إم.إل الأوروبية المصنعة للرقائق 4.0 بالمئة، ليقود الانخفاضات في مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع الذي تراجع 1.1 بالمئة.

وقال تقرير نشرته صحيفة إيكونوميك ديلي نيوز التايوانية إن شركة تصنيع أشباه الموصلات (تي.إس.إم.سي) خفضت نظرتها المستقبلية للتكاليف في عام 2023.

وانخفضت أسهم شركات إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيمي كونداكتور وأيكسترون بين 0.9 بالمئة وثلاثة بالمئة.

وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا 1.4 بالمئة يوم الاثنين بعد أن أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع أربعة بالمئة.

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