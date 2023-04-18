المبعوث الأممي للسودان يكشف تفاصيل الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار(فيديو)

كشف المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس، تفاصيل الاتصالات الحالية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وبعض قادة المنطقة من أجل التوسط لوقف إطلاق النار، وبدء التفاوض من أجل العودة إلى الأوضاع السلمية في السودان.

وقال "بيرتس"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأمين العام للأمم المتحدة على اتصال مباشر بالفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والفريق محمد حمدان دقلو، رئيس قوات الدعم السريع، في محاولة لتهدئة الأوضاع.

وأضاف أن هناك أكثر من 1800 مصابٍ خلال الأيام الثلاثة الماضية بالإضافة إلى أعداد كبيرة من القتلى، جراء أعمال القتال بين الجيش السوداني والميليشيا، ومن ضمن القتلى 3 موظفين من برنامج الأغذية العالمي كانوا يقدمون الخدمات للشعب السوداني في دارفور.