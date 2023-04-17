14 % نمو في صادرات البرازيل إلى الدول العربية خلال الربع الأول 2023

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن قيمة الصادرات سجلت ارتفاعًا من 3.877 مليار دولار إلى 4.420 مليار دولار، بنسبة نمو 14.01% خلال الربع من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022. مما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحققت واردات البرازيل من الدول العربية قفزةً بنسبة 1.7% لتصل قيمتها إلى 2.764 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.718 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى دولة الإمارات 714.07 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ حجم صادرات البرازيل إلى المملكة العربية السعودية 750.2 مليون دولار.

وارتفع حجم الصادرات البرازيلية إلى مصر ليصل إلى 554.66 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت دولة الكويت أيضًا زيادة في حجم الصادرات البرازيلية إليها بواقع 57.08 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت صادرات البرازيل إلى دولة قطر 52.44 مليون دولار.

ولفتت غرفة التجارة العربية البرازيلية إلى أن منتجات مثل اللحوم والخامات وركام المعادن والسكر والحبوب والبذور الزيتية والفواكهة الزيتية واللؤلؤ الطبيعي والصناعي والمعادن الثمينة والمجوهرات والقهوة والشاي والتوابل، كانت من أهم المنتجات المصدرة من البرازيل إلى العالم العربي.

وبلغت واردات البرازيل من المملكة العربية السعودية 691.84 مليون دولار، في حين بلغت وارداتها من دولة الإمارات 356.9 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت واردات البرازيل من دولة قطر 179.24 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، كما شهدت واردتها من جمهورية مصر العربية ارتفاعًا.

وبلغت 97.08 مليون دولار، بينما ارتفع حجم واردات البرازيل من دولة الكويت إلى 88.39 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.