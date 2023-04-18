ميشال حوراني ينضم إلى روتانا ببرنامج "قبل الضو"

يعود الممثل والإعلامي اللبناني النجم ميشال حوراني إلى تقديم البرامج التلفزيونية من جديد، لينضم إلى نجوم مجموعة قنوات روتانا، حيث سيطل على جمهوره من خلال برنامج "قبل الضو"، الذي سيبدأ عرضه بعد عيد الفطر المبارك على قناة LBC، وهو فكرة وإعداد ميشال حوراني.

تفاصيل برنامج قبل الضو للإعلامي ميشال حوراني



ويسلط البرنامج الضوء على حياة المشاهير والفنانين والإعلاميين العرب قبل الشهرة، حيث سيزور حوراني مع ضيوفه أبرز الأماكن التي لها رمزية خاصة في طفولتهم، وأسهمت في تكوين شخصية الضيف إنسانيًا وفكريًا، ويعيش معهم أجواء فترة الطفولة والشباب في المدينة أو القرية التي ولدوا وعاشوا فيها، متطرقًا إلى الحديث عن نشأتهم بين أهلهم، وأصدقائهم وجيرانهم.

ضيوف ميشال حوراني في برنامج قبل الضو



ويستضيف ميشال حوراني العديد من المشاهير والوجوه الفنية والاجتماعية في "قبل الضو"؛ لاستعادة ذكريات الطفولة معهم وأحداثها في أماكنها الحقيقية، وذلك في أجواء عفوية صادقة ثرية بالمشاعر والنوستالجيا، ومن أبرز الأسماء التي سيتم استضافتها في البرنامج؛ تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، ندى أبو فرحات، جورج خباز، رندة كعدي، كارلوس عازار، داليدا خليل، وغيرهم من النجوم.

أبرز أعمال ميشال حوراني



وتألق ميشال حوراني في العديد من الأعمال الدرامية اللبنانية والعربية مؤخرًا، ومنها البطولة المطلقة في مسلسل "والتقينا"، والمشاركة في بطولة مسلسل "ستيلتو"، إضافة إلى دور البطولة اللبنانية في الفيلم العالمي Valley of Exile الذي سيتم عرضه في عدد من المهرجانات العالمية، وكذلك تقديم برنامجي؛ "ساعة وفا" و"هلق دورك".

تفاصيل برامج قناة LBC



ومن المقرر أن تعرض LBC في أيام عيد الفطر باقة من أحدث الأفلام السينمائية العربية، إلى جانب عددًا من الحفلات الغنائية، والبرامج التلفزيونية الجديدة، كما ستواصل القناة بعد العيد عرض مواسم جديدة من أشهر برامجها مثل؛ (فاشون نيوز أرابيا) و(عرب وود)؛ لتواصل القناة تحقيق نجاحاتها في المتابعة التلفزيونية والمشاهدة والتفاعل الواسع من الجمهور العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي.