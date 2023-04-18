أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم.. الجرام يخسر 45 جنيها مع تثبيت البنوك اسعار صرف الدولار

حققت اسعار الذهب فى مصر بداية تعاملات اليوم تراجعات حادة بقيمة وصلت إلى 45 جنيها في الجرام، بعدما ثبتت البنوك اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مخالفة توقعات الاسواق، ما دفع المواطنين لبيع الذهب بكميات كبيرة.

أسعار الذهب اليوم:

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى2634جنيها.

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2305 جنيها.

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1975 جنيها.

وهبط الجنيه الذهب إلى 18440 جنيها.

اسعار الدولار تستقر:

وجاء تراجعات اسعار الذهب في مصر، بعدما افتتحت اسعار الدولار تعاملاتها على استقرار، حيث إستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 18 أبريل 2023 في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل 30.83 لسعر الشراء بينما سجل 30.93 لسعر البيع ذلك حسب التقرير الأخير للبنك المركزي المصري، كما شهدت الأيام الأخيرة تسجيل متنوع في سعر العملات الأجنبية بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية حسب سعر الصرف في كل بنك، كما أن السوق السوداء في السوق المصرية أخدت تتلاشى بشكل تدريجي بعد الإجراءات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية في هذه الفترة، فقد سجل سعر الدولار تراجع كبير بسبب مرونة الصرف في البنوك المصرية.