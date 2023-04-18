رسميا " KFC " يغادر روسيا

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكملت شركة  Yum الأمريكية  بيع علامتها التجارية KFC في روسيا إلى  شركة  Smart Service  على ان تغادر البلاد وفقا للعقوبات الامريكية الموقعة على روسيا.

 وقالت الشركة في بيان صحفي أكملت Yum Brands خروجها من السوق الروسية من خلال بيع أعمالها KFC في روسيا إلى Smart Service،  وهي  مشغل محلي بقيادة مساهمين روس.

يشمل البيع إلى Smart Service جميع مطاعم KFC الروسية ونظام التشغيل وحقوق الامتياز الرئيسية.

ووافقا للاتفاقية  البيع ستحتفظ الشركة الجديدة  بالموظفين ولكن ستغيرعلامتها التجارية من مطاعم KFC في روسيا إلى Rostik's.

 

السوق الروسية عقوبات أمريكية السوق الروسي للعقوبات الأمريكية بيع KFC روسيا
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - عيد الفطر المبارك 2023.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

عاجل| أسعار الذهب تموح خسائرها وعيار 21 يصعد لمستويات قياسية رغم استقرار الدولار

أدعية ليلة القدر لنفسي.. يارب يا مُجيب الدعوات أسألك أن ترزقني الرزق الحلال

عاجل.. طائر مهاجر يوافق على شروط العودة لبرشلونة

هل ينسحب الأهلي من السوبر ردا على عقوبة كهربا ؟

عاجل - آخر تطورات الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

دعاء ليلة القدر للحبيب.. يارب، ارزق حبيبي وأنا في هذه الليلة الفضيلة الهداية والتوفيق

باريس سان جيرمان يستقر على خليفة جالتيه