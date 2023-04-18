رسميا " KFC " يغادر روسيا

أكملت شركة Yum الأمريكية بيع علامتها التجارية KFC في روسيا إلى شركة Smart Service على ان تغادر البلاد وفقا للعقوبات الامريكية الموقعة على روسيا.

وقالت الشركة في بيان صحفي أكملت Yum Brands خروجها من السوق الروسية من خلال بيع أعمالها KFC في روسيا إلى Smart Service، وهي مشغل محلي بقيادة مساهمين روس.

يشمل البيع إلى Smart Service جميع مطاعم KFC الروسية ونظام التشغيل وحقوق الامتياز الرئيسية.

ووافقا للاتفاقية البيع ستحتفظ الشركة الجديدة بالموظفين ولكن ستغيرعلامتها التجارية من مطاعم KFC في روسيا إلى Rostik's.