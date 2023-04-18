عاجل| أسعار الذهب تموح خسائرها وعيار 21 يصعد لمستويات قياسية رغم استقرار الدولار

محت اسعار الذهب خسائرها التى سجلتها في التعاملات الصباحية بقيمة 45 جنيها، حيث عاد للصعود من جديد بدعم من ارتفاع سعر الاوقية عالميا واستمرار ارتفاع اسعار الدولار في سوق العقود الأجلة إلى 44 جنيها رغم استقراره بالبنوك عند 30.95 جنيها.

أسعار الذهب الان في مصر:

سعر الذهب عيار 24 الان ارتفع إلى 2674 جنيها.

سعر الذهب عيار 21الان ارتفع إلى 2340 جنيها.

سعر الذهب الان عيار 18 ارتفع إلى 2005 جنيها.

سعر الجنيه الذهب ارتفع إلى 18720 جنيها.

اسعار الذهب العالمية ترتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، في ظل ترقب المستثمرون مزيدًا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى 2001.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة، مسجلةً 2011.10 دولارًا.



وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص للمشترين في الخارج.





وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، مسجلة سعر 25.02 دولارًا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بـ0.1 في المئة إلى 1046.55 دولارًا، وهبط البلاديوم بـ 0.2 في المئة إلى 1562.26 دولارًا.

اسعار الذهب تقفز في مصر 37% منذ بداية العام:

وأظهر تقرير لشركة gold Bullion ، أن سعر الذهب ارتفع منذ بداية 2023 وحتى اليوم ارتفاع بنسبة 37.3% ليربح 630 جنيها، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تراجع سعر صرف الجنيه الأمر الذي دفع التضخم إلى مستويات قياسية وكذلك الاتجاه للتحوط من تراجعات مستقبلية في الجنيه أمام العملات المختلفة وفق التقرير الفني ل

