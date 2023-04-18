منصة تيك توك تجذب الملايين من محبي الأعمال الدرامية.. وتتيح التفاعل بين صناع المحتوى والجمهور

#مسلسلات_رمضان و#اتفرج_على_تيك_توك يتضمن الدليل المتكامل لأبرز المسلسلات الرمضانية ويحصد ملايين المشاهدات في زمن قياسي

يشهد شهر رمضان كل عام كمًا هائلًا من الأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها خصيصًا خلال الشهر الكريم، بما في ذلك المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تحظى بأعلى معدلات المشاهدة مقارنة بباقي أوقات السنة الأخرى. ويمثل الإنتاج الدرامي في رمضان من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية التي تتميز بالتنوع والإبداع الدرامي والأفكار والإخراج والتمثيل وكافة عناصر العمل الأخرى.

ولذلك، أطلقت تيك توك عددًا من الهاشتاجات لتسهيل الوصول إلى الأعمال الدرامية المتميزة، وتسليط الضوء على المحتوى الترفيهي المتاح على المنصة، من خلال هاشتاج #اتفرج_على_تيك_توك #WhatToWatch الذي حصل على ما يقرب من 5 مليارات مشاهدة، ويتضمن ترشيحات لأهم الأعمال المتميزة، أو يتم من خلالها عرض جزء من احدى حلقات المسلسلات أو البرامج التي تحمل رسالة معينة، بهدف تشجيع صناع المحتوى على المشاركة في تقييم المسلسلات والأفلام بشكل كوميدي أو نقدي. هذا وقد تضمنت قائمة الأعمال الأكثر رواجا على المنصة مسلسل شباب البومب وجعفر العمدة ودفعة لندن ورامز نفر اند واقتحام وكامل العدد.

من ناحية أخرى، حقق هاشتاج #برامج_رمضان #RamadanShows أكثر من 443 مليون مشاهدة، حيث يقدم مقاطع من أهم برامج رمضان الترفيهية، والتعليمية، والدينية، والفنية، وأشهر المشاهد الدرامية المؤثرة من المسلسلات التي تحظى بشعبية كبيرة، بالإضافة لمقاطع عن أبرز الأحداث، والمقاطع ترفيهية.

وتشجع منصة تيك توك صناع المحتوى أيضًا على مشاركة آرائهم حول أبرز المسلسلات والأعمال الدرامية بطرق مبتكرة، من أجل تقديم تجربة متكاملة لعشاق الأعمال الدرامية خلال رمضان. ويتضمن هاشتاج #مسلسلات_رمضان #RamadanSeries دليلاً متكاملاً للبحث عن أفضل المسلسلات الرمضانية، ومشاهدة تعليقات المستخدمين على المسلسلات، وقد حاز على أكثر من 2,66 مليار مشاهدة.

إنّ تيك توك تسعى لتعزيز روح الابتكار والإبداع لدى مستخدميها وأعضائها، وتشجيعهم على إنتاج المحتوى الإبداعي المتميز، من خلال توفير عدد كبير من الأدوات والمزايا التي تساعدهم على إنتاج المحتوى بطريقة سهلة ومبتكرة. وتتضمن هذه الأدوات على سبيل المثال الفلاتر والمؤثرات البصرية التي تساعد المستخدمين على تحسين جودة مقاطع الفيديو وجعلها أكثر جاذبية وتنوعًا، هذا بالإضافة للمقاطع الموسيقية والصوتية والرسوم المتحركة، والتي تتيح لصانعي المحتوى إضفاء لمساتهم الشخصية على محتواهم الإبداعي.

وتعتبر منصة تيك توك ملتقى هائل لجمهور وصناع الأعمال الرمضانية، حيث أصبحت المنصة الأكثر تفضيلًا للمخرجين والكُتّاب والممثلين للتعبير عن أفكارهم ومشاركتها مع الجمهور أولًا بأول، بالإضافة لكونها فرصة هامة تتيح للجمهور الاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية عالية المستوى التي تتميز بموضوعاتها المختلفة.

ويستطيع كل مستخدمي منصة تيك توك الاستمتاع بالمحتوى المتاح على المنصة ويتضمن الأفلام الكوميدية والمقاطع الموسيقية والألعاب والرياضة والفنون والموضة والجمال وغيرها، من خلال متابعة الهاشتاجات التي تتضمن المحتوى المفضل لهم، والتفاعل مع المستخدمين الآخرين وتبادل الأفكار والتجارب، كما يمكن لكل مستخدم إنشاء المحتوى الخاص به ومشاركته مع الآخرين، والتفاعل مع المتابعين في جميع أنحاء العالم.

