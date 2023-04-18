تضاعف حجم التجارة بين روسيا والهند في 2022 إلى أكثر من 35 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 قال وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف للصحفيين يوم الثلاثاء إن حجم التجارة بين روسيا والهند ارتفع أكثر من 2.5 مرة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق إلى أكثر من 35 مليار دولار.

وقال "حجم التبادل التجاري بين بلدينا زاد أكثر من 2.5 مرة العام الماضي إلى أكثر من 35 مليار دولار".

أخبر المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية  أجاي ساهي في وقت سابق من أبريل، أن استيراد البضائع الروسية إلى الهند يتطلب التنويع، مع بقاء النفط الخام والأسمدة والماس عناصر الاستيراد.

وزير التجارة الروسي حجم التجارة بين روسيا والهند خحم التبادل التجاري بين روسيا والهند حجم التبادل التجاري بين الهند وروسيا
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