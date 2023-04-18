بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا يلا شوت، يتصدر البحث خلال الساعات الماضية عن كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2022 /2023 والتي يستضيفها ملعب «ستامفورد بريدج» معقل البلوز.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا يلا شوت ، يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي ستجمع بينهما في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2023، على ملعب «ستامفورد بريدج» في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد عبر شاشتها على قناة بي إن سبورتس بريميم 1 اتش دي، بتعليق حسن العيدروس.

نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على تشيلسي بنتيجة 2 /0، ويسعى فريق البلوز تحت قيادة لامبارد لاستغلال عامل الأرض والجمهور لعمل ريمونتادا والتأهل لنصف النهائي، بينما تطمح كتيبة أنشيلوتي لمواصلة الطريق نحو نهائي دوري الأبطال.

تشكيل ريال مدريد وتشيلسي المتوقع في دوري أبطال أوروبا

يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا- أنطونيو روديجر- إيدير ميليتاو- داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس- أوريليان تشواميني- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- ماركو أسينسيو- كريم بنزيما.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

بينما يأتي تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريثابالاجا.

خط الدفاع: ريس جيمس- ويسلي فوفانا- خاليدو كوليبالي- مارك كوكوريلا.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش- نجولو كانتي- إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- كاي هافيرتس- جواو فيليكس.