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مشاهدة مباراة الريال اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، يملك تشيلسي الغلبة في تاريخ مواجهاته أمام ريال مدريد، على صعيد جميع المسابقات، إذ تواجه الطرفان 8 مرات على مدار تاريخهما، قبل أن يضربا موعدًا جديدًا في إياب ربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، في التاسعة مساء على ملعب «ستامفورد بريدج».

تشيلسي يسيطر على تاريخ مواجهاته أمام ريال مدريد

8 معارك ماضية جمعت ريال مدريد وتشيلسي في جميع المسابقات، كانت الغلبة للفريق اللندني على حساب الملكي، وذلك في بطولات كأس الكؤوس الأوروبية، كأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، إذ حقق البلوز 4 انتصارات، فيما اكتفى الإسباني بالانتصار مرتين، وحسم التعادل مباراتين، على أن يتجدد اللقاء خلال ساعات من أجل حسم تذكرة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

وبالنظر إلى تاريخ ريال مدريد مع الأندية الإنجليزية، ستميل الكفة تجاه الملكي، الذي حسم صعوده في مراحل خروج المغلوب على حساب أندية إنجلترا 9 مرات في تاريخه ذهابًا وإيابًا، منها المرات الثلاث الأخيرة تواليًا، أمام كل من تشيلسي، مانشستر سيتي، وليفربول هذا الموسم.

بطاقة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الموعد: 9:00 مساء اليوم.

الملعب: ستامفورد بريدج.

البطولة: دوري أبطال أوروبا.

الجولة: ربع نهائي - إياب.

نتيجة مباراة الذهاب: ريال مدريد 2- 0 تشيلسي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد مع تشيلسي يرجع إلى مباراة في دوري الأبطال عام 1971، ومنذ ذلك الحين تقابل الفريقان في 8 مواجهات مختلفة في بطولات مثل كأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وكانت الغلبة لصالح تشيلسي حيث فاز الفريق الإنجليزي بأربع مباريات وحقق التعادل في مباراتين، بينما فاز ريال مدريد في مباراتين فقط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

ومع ذلك، يتمتع ريال مدريد بتاريخ مميز في مواجهاته مع الأندية الإنجليزية، حيث حسم صعوده في مراحل خروج المغلوب على حساب أندية إنجلترا 9 مرات في تاريخه ذهابًا وإيابًا، وقد حقق الفوز في آخر 3 مباريات تواليًا أمام كل من تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول هذا الموسم.

ويتطلع ريال مدريد إلى مواصلة تاريخه المميز وتغلب على تشيلسي في المباراة القادمة للحصول على تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالتحديات والإثارة.