بولندا تنفي سماحها بدخول الحبوب الأوكرانية المحظورة للبلاد



نفى وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس، اليوم الثلاثاء، سماح بلاده بدخول أي كميات من الحبوب أو المنتجات الزراعية الأوكرانية المحظورة إلى بلاده، منذ صدور قرار الحظر، السبت الماضي.

وصرح تيلوس، بأنه سيسعى مع دول الجوار الأخرى لمطالبة المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بأن يعيد التكتل فرض الرسوم الجمركية على الحبوب ومنتجات المزارع الواردة من أوكرانيا، وتابع تيلوس أن وزراء الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي اجتمعوا مع زملائهم الأوكرانيين، في وقت سابق لمناقشة نقل المنتجات الأوكرانية إلى أسواق ثالثة.

وقال "نجري محادثات مع الجانب الأوكراني لتنظيم موضوع العبور لأننا لسنا ضده.. نحن بحاجة إلى ضمان بنسبة 100% بأن المنتجات التي زعزعت استقرار سوقنا لن تبقى في بولندا، نحن نعمل على سياسات تضمن ذلك".

وأضاف "يجب أن نساعد أوكرانيا.. لكن تكاليف المساعدة يجب أن توزع بين جميع الدول الأوروبية، وليس فقط دول المواجهة"، مضيفا أن الجانب الأوكراني يتفهم وضع المزارعين البولنديين، وأن هذه القضية لن تفسد علاقات بولندا مع أوكرانيا".

يشار إلى أن بولندا والمجر أعلنتا حظرا على بعض الواردات من أوكرانيا، يوم السبت الماضي، بهدف حماية أسواقهما من تدفق الإمدادات.