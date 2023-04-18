كورة لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا.. Kooralive

كورة لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا.. Kooralive، يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ويدخل ريال مدريد المباراة بهدف التأهل مستفيدا من نتيجة الذهاب 2-0 والتي جمعتهما الأسبوع الماضي، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم الأربعاء الماضي، معقل الملكي الإسباني، بفضل هدفي كريم بنزيما وماركو أسنيسيو.

ريال مدريد المنتشي ضيفا على تشيلسي

يدخل ريال مدريد المباراة محققا فوزا أخيرا على قادش في الدوري الاسباني 2-0، في المقابل يعاني تشيلسي بشكل كبير تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد، إذ خسر جميع المباريات تحت قيادته وهي وولفرهامبتون وريال مدريد وبرايتون على الترتيب.

ويسعي فرانك لامبارد إلي تحقيق مفاجأة امام ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة الموقف الذي يمر به البلوز في ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حاليًا.

وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والذي حسم السيتي نتيجة الذهاب لصالحه 3-0.

وتاريخيا التقى فريقا ريال مدريد ضد تشيلسي في 8 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع الميرنجي الفوز في مباراتين مقابل 4 انتصارات لصالح البلوز بينما انتهت مواجهتين بالتعادل بينهما.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 10 أهداف مقابل 11 هدفًا لصالح فريق تشيلسي، بينما يحمل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما ترتيب هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا 2023، يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية سواء للأندية أو للمنتخبات في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

في مقدمة هذه المسابقات دوري أبطال أوروبا بالتأكيد، وستخصص لبث مباراة ريال مدريد وتشيلسي قناتي "beIN Sports 1 HD Premium" و"beIN 4K HDR".

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي

حسب ما أعلنته بي إن سبورتس فإن المعلق حسن العيدروس هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.