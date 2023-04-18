سوريا تحدد سعر شراء القمح المحلي لموسم 2023‏



قالت وكالة الأنباء العربية السورية إن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح ‏المحلي لموسم 2023 عند 2300 ليرة سورية (0.9163 دولار) للكيلوغرام.‏



كما حددت سعر الكيلوغرام من الشعير عند 2000 ليرة سورية.‏



وفي سياق آخر، قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى ‏نحو 50 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في ‏مناقصة دولية اليوم الثلاثاء.‏



وأضافوا أنه جرى شراء القمح من شركة فارم سينس التجارية بنحو 303 دولارات ‏للطن شاملا تكاليف الشحن وستُنقل الكمية في النصف الثاني من أكتوبر تشرين ‏الأول.‏



وقال المتعاملون إن شركات تجارية أخرى شاركت في المناقصة وهي فيتيرا التي ‏عرضت سعر 333.15 دولار للطن وأجرو تشيرنوجي بسعر 326 دولارًا للطن ‏وأميروبا بسعر 325.90 دولار للطن وبيلدكوم بسعر 322.77 دولار للطن وجرين ‏فلاور بسعر 309 دولارات للطن. وجميع عروض الأسعار شاملة تكاليف الشحن.‏