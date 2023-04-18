سوريا تحدد سعر شراء القمح المحلي لموسم 2023
قالت وكالة الأنباء العربية السورية إن الحكومة السورية حددت سعر شراء القمح المحلي لموسم 2023 عند 2300 ليرة سورية (0.9163 دولار) للكيلوغرام.
كما حددت سعر الكيلوغرام من الشعير عند 2000 ليرة سورية.
وفي سياق آخر، قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 50 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في مناقصة دولية اليوم الثلاثاء.
وأضافوا أنه جرى شراء القمح من شركة فارم سينس التجارية بنحو 303 دولارات للطن شاملا تكاليف الشحن وستُنقل الكمية في النصف الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وقال المتعاملون إن شركات تجارية أخرى شاركت في المناقصة وهي فيتيرا التي عرضت سعر 333.15 دولار للطن وأجرو تشيرنوجي بسعر 326 دولارًا للطن وأميروبا بسعر 325.90 دولار للطن وبيلدكوم بسعر 322.77 دولار للطن وجرين فلاور بسعر 309 دولارات للطن. وجميع عروض الأسعار شاملة تكاليف الشحن.