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انخفاض معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في أبريل

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال معهد ZEW للأبحاث الاقتصادية الثلاثاء 18 أبريل نيسان، إن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت بشكل غير متوقع في أبريل نيسان في ظل شروط ائتمان أكثر شدة ستشهدها الأسواق المالية في الأشهر المقبلة.
             
وانخفض مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية إلى 4.1 من 13 نقطة في مارس آذار.
             
وتوقع استطلاع لرويترز قراءة عند 15.3 نقطة في أبريل نيسان.
             
وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ "انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية بشكل ملحوظ ويشير حاليا إلى أن الوضع الاقتصادي سيظل دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة".
             
وتحسن مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية في ألمانيا بشكل كبير إذ ارتفع إلى -32.5 نقطة من -46.5 في لشهر السابق وفاق توقعات المحللين عند -40.0.
             
وجاء في تقرير المعهد أنه على الرغم من هذا التحسن، لا يزال عتبر الوضع الاقتصادي سلبيًا نسبيًا.
             
وذكر فامباخ "معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة وتشديد السياسة النقدية دوليا يلقيان بثقلهما على الاقتصاد".
             
وعلى الجانب الإيجابي، قال فامباخ إنه قد تم تفادي خطر حدوث أزمة حادة في الأسواق المالية الدولية على ما يبدو وتحسنت توقعات أرباح البنوك وشركات التأمين مقارنة بالشهر السابق.

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