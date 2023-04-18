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البنك المركزي الروسي: نبني احتياطيات من أصول لا يمكن للغرب استهدافها بعقوبات

الاقتصاد
بوابة الفجر

نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا الثلاثاء 18 أبريل نيسان، إن روسيا تبني احتياطيات دولية بأصول لا يمكن استهدافها بعقوبات غربية.
             
وجمدت دول غربية نحو 300 مليار دولار، أو ما يعادل نصف الاحتياطيات الدولية الروسية، بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا العام الماضي.
             
وقال البنك المركزي الروسي في السابق إنه يعتبر الذهب واليوان الصيني والعملات الأجنبية التي يحتفظ بها نقدًا أصولًا آمنة من جولات أخرى محتملة من العقوبات الغربية.

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