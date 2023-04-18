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نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول بأفضل من التوقعات

الاقتصاد
بوابة الفجر


أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء 18 أبريل مارس، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5% على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول.
             
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% على أساس سنوي مقابل 2.9% في الربع الرابع.
             
وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.
             
وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.
             
وحددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5%، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.

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