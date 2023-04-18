كلاسيكو السعودية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة النصر اليوم | كلاسيكو السعودية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة النصر اليوم | كلاسيكو السعودية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 تبحث عنه جماهير كرة القدم ومشجعي دوري روشن السعودي، حيث سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو مباراة مهمة غدًا ضد فريق الهلال، الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية.

ويسعى النصر السعودي لملاحقة اتحاد جدة على صدارة الدوري السعودي، وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، بالإضافة إلى ترددات القنوات الناقلة للمباراة، وترتيب الفريقين بالدوري، وتشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

وعن موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غريمه فريق النصر السعودي على ملعب استاد ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، غدا الثلاثاء الموافق 18 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

وستنطلق مباراة النصر والهلال السعودي في دوري روشن السعودي، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، بيروت، طرابلس، الخرطوم، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الكويت، العراق، سوريا، الأردن، بحرين، اليمن، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

أما القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي، تبث مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر فضائيتها المشفرة فقط في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستقدم البث المباشر لمباراة النصر والهلال على تطبيق شاهد نت من خلال الاشتراك في قنوات SSC أول ثم الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق شاهد نت، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة ssc sport 1.

تردد قناة SSC Sport 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6 

مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

تشكيل النصر السعودي أمام الهلال

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع  لمواجهة فريق الهلال السعودي بدوري روشن.

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو - عبد الإله العمري - جيسلان كونان.
  • خط الوسط: لويز جوستافو - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب - أيمن يحيى.
  • الهجوم: تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال ضد النصر

أما الجانب الآخر، نقدم لكم تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة النصر في دوري روشن.

  • حراسة المرمى: محمد العويس.
  • خط الدفاع: ناصر ماجد الهدهود - محمد جحفلي - خليفة عادل الدوسري - ناصر الدوسري.
  • خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - عبدالله عطيف.
  • الهجوم: لوسيانو فييتو - أوديون إيجالو - صالح الشهري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

ترتيب الهلال والنصر في الدوري السعودي

يحتل فريق النصر السعودي المركز الثاني برصيد 53 نقطة من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، بينما يأتي فريق الهلال السعودي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويحتاج الفريقين الثلاث نقاط للاقتراب ومطاردة اتحاد جدة متصدر الدوري السعودي، وفيما يلي نستعرض ترتيب الفريقين بالأرقام.

الفريقالمبارياتفوزتعادلخسارةلهعليهالفرقالنقاط
2- النصر23165249123753
4- الهلال24137443232046

تردد قناة مفتوحة

نستعرض معكم تردد قناة ssc sport المفتوحة والتي تنقل عدد من المباريات بشكل مجاني، ولكن في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على العرب سات فقط.

تردد قناة ssc sport المفتوحة

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

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