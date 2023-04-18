يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا .. YALLASHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.. YALLASHOOT، يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة تحدٍ كبير عندما يلتقي بنادي تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 على ملعب ستامفورد بريدج. وبعد فوز الملكي في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين، فإنه يضع قدمًا في نصف النهائي، ويحتاج فقط إلى تفادي الخسارة بفارق هدف واحد للتأهل.

ويعتبر هذا التحدي بمثابة اختبار حقيقي لفريق ريال مدريد، حيث سيواجه فريقًا قويًا ومنافسًا صعبًا على أرضه، وسيحتاج الفريق الملكي إلى تقديم أداء مميز وتكتيكات محسوبة لتحقيق الفوز أو على الأقل تعادل في هذه المباراة.

ولكن مع تاريخه الرائع وخبرته الكبيرة، فإن ريال مدريد يمتلك القدرة على تخطي هذا التحدي وتحقيق الفوز بالتأهل إلى نصف النهائي، وهذا ما يتمناه جميع مشجعي الفريق الملكي في جميع أنحاء العالم.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية سواء للأندية أو للمنتخبات في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

في مقدمة هذه المسابقات دوري أبطال أوروبا بالتأكيد، وستخصص لبث مباراة ريال مدريد وتشيلسي قناتي "beIN Sports 1 HD Premium" و"beIN 4K HDR".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

يمكن للجماهير العربية متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا 2023 عبر الإنترنت من خلال خدمتين؛ الأولى هي "بي إن كونكت" الخاصة بالمجموعة القطرية.

أمّا الثانية فهي خدمة "TOD"، والتي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سواءً دوري الأبطال أو غيرها من المسابقات.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

يمكنك متابعة قناة "beIN Sports HD 1 Premium" الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي، عبر القمرين نايل سات وسهيل سات.

تردد beIN Sports HD 1 Premium على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا 2023، يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.