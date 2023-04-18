يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم YALLA SHOOT

يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر يلا شوت اليوم YALLA SHOOT، وسيشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، المواجهة التي تجمع بين فريق تشيلسي وريال مدريد، في إطار منافسات دور ربع النهائي لـ بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تم انتزاع بطاقة تأهل نادي ريال مدريد إلى الجولة القادمة في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نادي ليفربول الإنجليزي، بإحراز 6-2 في مجموع مُباراتي الذهاب والإياب من دور الستة عشر.

تمكن تشيلسي من التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة بعد مباراة صعبة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق بهدفين مقابل هدف واحد في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب.

انتهت مباراة الذهاب بفوز الميرينجي بهدفين نظيفين، وسيعمل تشيلسي على استغلال ملعبهم وجمهورهم، وتقديم أداءً ممتازًا لإنقاذ موسمه السيئ، وأما أولاد كارلو أنشيلوتي فسيركزون على الاستمرار في طريقهم إلى نهائي بطولتهم المفضلة.

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا 18/04/2023:

سيكون يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 هو موعد إقامة مباراة تشيلسي وريال مدريد في مرحلة إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على الملعب المعروف باسم ستامفورد بريدج الذي يخص نادي تشيلسي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

10:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:0 مساءًا بتوقيت مصر.

10:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:0 مساءًا بتوقيت العراق.

9:0 مساءًا بتوقيت السودان.

10:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:0 مساءًا بتوقيت تونس.

8:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:0 مساءًا بتوقيت قطر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023:

يتم بث دوري أبطال أوروبا حصريًا في الشرق الأوسط على قنوات بي إن سبورت القطرية، وسيتم عرض مباراة تشيلسي وريال مدريد على هذه القناة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تشيلسي – ريال مدريد الثلاثاء 18 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ستامفورد بريدج

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي:

تيبو كورتوا.

إدواردو كامافينجا – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – داني كارباخال.

توني كروس – أوريليان تشواميني.

فينيسيوس جونيور – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو.

كريم بنزيما.

تشكيلة تشيلسي ضد ريال مدريد:

كيبا أريثابالاجا.

ريس جيمس – ويسلي فوفانا – خاليدو كوليبالي – مارك كوكوريلا.

ماتيو كوفاتشيتش – نجولو كانتي – إنزو فيرنانديز.

رحيم ستيرلينج – كاي هافيرتس – جواو فيليكس.