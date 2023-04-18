ليلة القدر 2023.. كيفية صلاة التهجد وعدد ركعاتها

كيفية صلاة التهجد وعدد ركعاتها من أكثر العبارات بحثًا على محرك جوجل، في ليلة القدر منذ الأمس، حيث يفصلنا أيام قليلة عن انتهاء شهررمضان الكريم، ويحل اليوم ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، ونستعرض معكم فيما يلي كيفية صلاة التهجد وعدد ركعاتها.

كيفية صلاة التهجد

كيفية صلاة التهجد.. وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاة التهجد سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمً.

وأضاف المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاة التهجد هي صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح وتستمر إلى آخر الليل.

وقال المركز إن أفضل وقت لأداء صلاة التهجد هو ثُلث الليل الآخر، أو ما قارب الفجر، فهو وقت السحر والخشوع وتجلي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين.

أما عن كيفية أداء صلاة التهجد، فذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاة التهجد تكون بعد نوم المسلم نومة يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، إذ إنه عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ.