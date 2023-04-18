قيمة زكاة الفطر 2023 وأخر موعد لخروجها

احتلت قيمة زكاة الفطر 2023 مرحك بحث جوجل الشهير خلال الساعات القليلة الماضية، إذ باتت تفصلنا أيام قليلة عن آخر موعد لإخراج قيمة زكاة الفطر 2023، ويرغب الكثير في معرفة قيمتها ووقت إخراجها وعلى من تجب.

قيمة زكاة الفطر 2023

قيمة زكاة الفطر 2023.. وتعتبر قيمة زكاة الفطر 2023 هي صدقة مفروضة على كل مسلم عند الفطر من رمضان، إذ شرعت زكاة الفطر في الإسلام تطهيرا للصائم من الذنوب، وسدا لما وقع في أثناء الصوم من نقص وتقصير؛ حتى يختم الصائم رمضان بزكاة بين يدي صومه يرجو بها القبول من الله جل وعلا وشرعت أيضًا لإغناء الفقراء عن السؤال والحاجة في يوم العيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ أخرجه الدارقطني.

يخرج المسلم قيمة زكاة الفطر 2023 عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته مثل: «أولاده الصغار والكبار الذين هم تحت ولايته والوالدين الفقيرين» فـ زكاة الفطر تابعة للنفقة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطرِ طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرِّفَثِ، وَطُعَمَةٌ لِلمَسَاكِين. أخرجه أبوداود.

ويجوز أن يخرج المسلم قيمة زكاة الفطر 2023 بنفسه، ويجوز أن يُوكل غيره في إخراجها عنه، والأصل أن يخرج المزكي قيمة زكاة الفطر 2023 في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربا؛ لمصلحة معتبرة، كعدم وجود فقير في مكان إقامته.

وتُعطى قيمة زكاة الفطر 2023 للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة، إذ قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]

أخر موعد لخروج زكاة الفطر

وفيما يتعلق بـ أخر موعد لإخراج قيمة زكاة الفطر 2023، فيُستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.