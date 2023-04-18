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مشاهدة مباراة النصر والهلال يلا شوت بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة مباراة النصر بث مباشر دون تقطيع، بث مباشر لأحداث مباشرمباراة ديربي الهلال وضيفه النصر، في مواجهة مقدمة من الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي بث مباشر

يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 45 نقطة من 24 مباراة، في المقابل يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

ويتطلع الهلال أمام النصر لاستعادة الثقة وانتصاراته بالدوري بعد أن تعثر في أخر 3 مباريات بخسارتين وتعادل، كما أن الفوز سيكون دافعا كبيرا للزعيم قبل مواجهة الاتحاد في الكأس السعودي، ومباراتي نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني.

في المقابل، يدخل النصر مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني الكرواتي المؤقت دينكو ايليتشيتش، والذي تم تكليفه بالمهمة الفنية، بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرا، وفقدانه لصدارة دوري روشن، لصالح منافسه الاتحاد.

ويتطلع النصر أمام الهلال لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الضغط وتضييق الخناق على اتحاد جدة، للحفاظ على حظوظه في التتويج بلقب الدوري.

وكانت انتهت مباراة الدور الأول بين النصر والهلال بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي للمحترفنين.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

تقام مباراة ديربي الهلال والنصر، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

توقيت مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تنطلق صافرة مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

SSC1 HD السعودية | بتعليق: مشاري القرني - عبد الله الغامدي

SSC1 SD السعودية | بتعليق: مشاري القرني - عبد الله الغامدي

تطبيق Shahid VIP | بتعليق: مشاري القرني - عبد الله الغامدي