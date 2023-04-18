يلاشوت بث مباشر مشاهدة النصر والهلال اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في ديربي العاصمة

يلاشوت بث مباشر مشاهدة النصر والهلال اليوم الثلاثاء 18-4-2023 في ديربي العاصمة، بلا شك أن مباراة الهلال والنصر، المعروفة باسم ديربي العاصمة، هي الأهم والأكبر في مجال الأندية بالدوري السعودي، كما أنها تحظى بأكبر عدد من المتابعين داخل المملكة وخارجها.

بث مباشر الهلال ضد النصر.. سوف يتقابل الفريقان من جديد في موسم 2022-2023، هذه المرة سيواجهان بعضهما في الجولة 25 من الدور الثاني، للفوز بلقب دوري روشن بكافة قواهم.

يحمل نادي الهلال لقب ثلاث بطولات متتالية، ويظهر أن الفوز بالبطولة هذا الموسم قد يكون صعبًا بعض الشيء. في المقابل، يتنافس نادي النصر مع فريق الاتحاد المتصدر لاستعادة لقب الفائز المفقود منذ عام 2019.

بث مباشر النصر ضد الهلال

يدخل العالمي المباراة في حالة ليست بأفضل ما يمكن، وذلك بعد إقالة رودي غارسيا المدرب نتيجة لوجود خلافات بينه وبين اللاعبين.

على الرغم من تراجع نتائجه ووقف القيد، يسعى نادي الهلال للحفاظ على مدربه رامون دياز والذي يُعتبر أحد أكثر المرشحين حظًا لتولي منصب مدرب المنتخب السعودي خلفًا للمدرب هيرفي رينارد.

تم الوصول إلى نتيجة التعادل الإيجابي بين الفرق بـ هدفين لكل منها في مباراة الذهاب التي جرت في ملعب مرسول بارك، ولكن سوف يكون هناك شخص جديد سيلتحق بالمباراة التالية التي ستقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يشارك اللاعب كريستيانو رونالدو في مباراته الأولى لمدينة الرياض مع فريق النصر، ويسعى إلى تحقيق إنجازات جديدة من خلال إحرازه لأهدافه التاريخية باستخدام أسلوبه المبتكر والمألوف.

من المتوقع أن تكون سهرة رمضانية مشوقة، تشبه ما حدث في المباريات السابقة، ولكن هذه المرة الفرق ستكون أكثر حماسًا، ولا يمكن لأي منهما قبول الهزيمة.

موعد مباراة الهلال والنصر

ستقام المباراة المرتقبة بين فريقي الهلال والنصر في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل/نيسان 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة:

10:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:0 مساءًا بتوقيت مصر.

10:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:0 مساءًا بتوقيت العراق.

9:0 مساءًا بتوقيت السودان.

10:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:0 مساءًا بتوقيت تونس.

8:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:0 مساءًا بتوقيت قطر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

إذا كنت داخل المملكة العربية السعودية، فيمكنك مشاهدة مباراة الهلال والنصر عبر قناة SSC1 SD بشكل مجاني، ولكن بجودة تقنية عادية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

إذا كنت خارج المملكة أو تريد مشاهدة اللقاء بجودة عالية من التقنية، يمكنك الاشتراك في باقات قنوات SSC والانتقال إلى قناة SSC1 HD.

تشكيلة الهلال ضد النصر

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري – جانغ هيون سو – علي آل بليهي – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: عبدالله عطيف – محمد كنو – غوستافو كويلار.

خط الهجوم: أندريه كاريلو – أوديون إيغالو – موسى ماريغا.

تشكيلة النصر ضد الهلال