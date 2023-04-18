يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم 18-4-2023 في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم 18-4-2023 في دوري أبطال أوروبا ، يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة ريال مدريد ونظيره فريق تشيلسي، في مباراة قوية وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من بطولة دوري ابطال اوروبا موسم 2023.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره فريق تشيلسي في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا موسم 2023، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

تذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا موسم 2023، عبر القنوات التالية.

beIN Sports premium 1

beIN 4 K

معلق مباراة ريال مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي

بينما سيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا موسم 2023، المعلق الرياضي حسن العيدروس، علي قناة belN Sports premium 1، وقناة beIN 4 K.

توقيت مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة.

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة مضيفه تشيلسي الإنجليزي فى اللقاء الذي يجمع الفريقين عند التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

تشكيل ريال مدريد



وجاء تشكيل الريال كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كامافينجا.

خط الوسط: فالفيردى، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

تشيلسي ضد الريال



ويدخل ريال مدريد المباراة بهدف التأهل مستفيدًا من نتيجة الذهاب 2-0 والتى جمعتهما الأسبوع الماضي، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" الأربعاء الماضي، معقل الملكي الإسباني، بفضل هدفي كريم بنزيما وماركو أسنيسيو.

ويخوض ريال مدريد المباراة محققا فوزا أخيرا على قادش في الدوري الاسباني 2-0، في المقابل يعاني تشيلسي بشكل كبير تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد، إذ خسر جميع المباريات تحت قيادته وهي وولفرهامبتون وريال مدريد وبرايتون على الترتيب.

ويسعي فرانك لامبارد لتحقيق مفاجأة أمام ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة الموقف الذى يمر به البلوز فى ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حاليًا.

وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والذي حسم السيتي نتيجة الذهاب لصالحه 3-0.

وتاريخيا التقى فريقا ريال مدريد ضد تشيلسي في 8 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع الميرنجي الفوز في مباراتين مقابل 4 انتصارات لصالح البلوز بينما انتهت مواجهتين بالتعادل بينهما.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 10 أهداف مقابل 11 هدفًا لصالح فريق تشيلسي، بينما يحمل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما ترتيب هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف.