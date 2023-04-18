ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

ترتيب الدوري المصري 2023 يبحث عنه مشجي كرة القدم في مصر، وذلك بعد فوز الأهلي أمس على سموحة، وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب، ونستعرض معكم فيما يلي ترتيب الدوري المصري 2023.

ترتيب الدوري المصري 2023

ترتيب الدوري المصري 2023.. يواصل الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك بعد نهاية مباريات اليوم والتي شهدت مواجهة أخرى لغريمة الزمالك أمام المقاولون.

وحقق المارد الأحمر الانتصار على سموحة بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا وحصل محمد الشناوي على بطاقة حمراء.

فيما تعثر الزمالك مجددًا بالتعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2.

ترتيب الدوري المصري