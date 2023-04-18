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ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

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ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري 2023 يبحث عنه مشجي كرة القدم في مصر، وذلك بعد فوز الأهلي أمس على سموحة، وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب، ونستعرض معكم فيما يلي ترتيب الدوري المصري 2023.

 

ترتيب الدوري المصري 2023

ترتيب الدوري المصري 2023.. يواصل الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك بعد نهاية مباريات اليوم والتي شهدت مواجهة أخرى لغريمة الزمالك أمام المقاولون.

وحقق المارد الأحمر الانتصار على سموحة بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا وحصل محمد الشناوي على بطاقة حمراء.

فيما تعثر الزمالك مجددًا بالتعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022/2023 قبل مباريات اليوم الثلاثاء 18 إبريل

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022/2023 بعد فوز الأهلي

ترتيب الدوري المصري

  1. الأهلي 53 نقطة
  2. فيوتشر 48 نقطة
  3. بيراميدز 43 نقطة
  4. الزمالك 40 نقطة
  5. الاتحاد 39 نقطة
  6. المقاولون 36 نقطة
  7. المصري 35 نقطة
  8. فاركو 32 نقطة
  9. سموحة 31 نقطة
  10. غزل المحلة 30 نقطة
  11. سيراميكا كليوباترا 29 نقطة
  12. إنبي 29 نقطة
  13. أسوان 28 نقطة
  14. الإسماعيلي 23 نقطة
  15. الداخلية 22 نقطة
  16. البنك الأهلي 20 نقطة 
  17. طلائع الجيش 17 نقطة
  18. حرس الحدود 16 نقطة 
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