يلا كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم YALLA SHOOT بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم YALLA SHOOT بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا، بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

ويترقب عشاق الكرة العالمية مساء اليوم «الثلاثاء» موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن.

تأتي المباراة بين تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب ضمن منافسات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز ريال مدريد بثنائية نظيفة ليضع الفريق الملكي قدما في نصف النهائي.

ويتشبث الفريقان في الموسم الجاري ببطولة دوري أبطال أوروبا في ظل المعاناة لكليهما على الصعيد المحلي، حيث يتخلف ريال مدريد بفارق كبير عن برشلونة في الدوري الإسباني.

كما تبدو فرص تشيلسي في احتلال مركز متقدم بالدوري الإنجليزي صعبة جدا في ظل تراجعه الكبير بالنصف الثاني من جدول الترتيب بعيدًا عن أهل القمة.

وتقام المباراة بين ريال مدريد وتشيلسي على أرض ملعب استاد «ستامفورد بريدج» في مدينة لندن وسط حضور كبير من جماهير البلوز التي تطمح في الثأر من ريال مدريد والعبور على حسابه إلى دور الأربعة.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة النارية الصعبة.

موعد مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يتم بث مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة ريال مدريد اليوم عبر قناة:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

10 قنوات تنقل مباراة مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

beIN 4K HDR

TV3+ Denmark

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

BT Sport 1 HD

Liga de Campeones

RMC Sport 1

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 7 HD Croatia

M+ Liga de Campeones Bar

معلق مباراة تشيلسي ضد ريال في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق حسن العيدروس بالتعليق على أحداث مباراة تشيلسي ضد ريال في دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي اليوم في دوري الأبطال

ينتظر أن يخوض ريال مدريد مباراة تشيلسي بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: إدواردو كامافينجا وأنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو وداني كارفخال.

في خط الوسط: توني كروس وأوريلين تشواميني ولوكا مودريتش.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو وكريم بنزيما.

تشكيل فريق ريال مدريد ضد تشيلسي

أعلن كارلو انشيلوتي تشكيل فريق ريال مدريد ضد تشيلسي وجاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال وإيدير ميليتاو ودايفيد آلابا وإدوارد كامافينجا.

في الوسط: لوكا مودريتش وتوني كروس وفيدي فالفيردي.

في خط الهجوم: فينسيوس جونيور وكريوم بنزيما ورودريجو.

تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد اليوم الثلاثاء

ينتظر أن يخوض تشيلسي مباراة ريال مدريد بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: ريس جيمس وويسلي فوفانا وكاليدو كوليبالي ومارك كوكوريلا.

في خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش ونجولو كانتي وإنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينج وكاي هافيرتز وجواو فيليكس.