يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم دوري أبطال أوروبا .. YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم دوري أبطال أوروبا.. YALLA SHOOT، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب أرضية ملعب ستامفورد بريدج لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء 18 أبريل، لحساب فعاليات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي التاسعة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة تشيلسي ضد ريال مدريد على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

صراع مرتقب ومتجدد يجمع بين الفريقين في لقاء الإياب الذي سيكون حاسم لبطاقة التأهل لدور نصف النهائي، فالأفضلية تكون لريال مدريد في هذه الموقعة بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في ملعب سنتياغو برنابيو.

يظهر ريال مدريد بصورة مميزة ورائعة في هذه البطولة المفضلة لديه وهو يعتبر بطل النسخة الماضية منها، حيث يريد الدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في الشامبيونز ليغ.

وأنهى الملكي تحضيراته لهذه القمة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث تستهدف كتيبة المدير الفني أنشيلوتي تكرار سيناريو الذهاب أي بالفوز من أجل خطف تذكرة العبور لنصف النهائي ولكن عليه الحذر من مفاجأة الخصم ومحاولة تجنبهاز

على الجانب الأخر، يعيش تشيلسي أسوء فتراته في الأونة الأخيرة، فهو لا يزال لم يتذوق طعم الفوز في 6 لقاءات خمس مباريات في الدوري وكان أخرها قبل أيام بهدفين لهدف، ولقاء بدوري الأبطال أملم الملكي بهدفين نظيفين.

ويتطلع البلوز الذي استعد لهذه الموقعة بكل قوة وتركيز عالي لتصحيح المسار ومحاولة العودة لنغمة الانتصارات من بوابة الخصم، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي اليوم والقتال بشراسة لمحاولة استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب الطاولة وعمل ريمونتادا على الخصم وإحداث المفاجأة.

الجدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيقابل المتأهل من لقاء مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات تشيلسي وريال مدريد

تقابل تشيلسي وريال مدريد من قبل في 7 مواجهات، على صعيد مسابقات كأس الكؤوس الأوروبية، كأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وحقق خلالها تشيلسي الانتصار 4 مرات، فيما اكتفى الملكي بالانتصار مرة وحيدة، وحسم التعادل مواجهتين.

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