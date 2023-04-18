مباراة النصر اليوم | ديربي الرياض مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

ديربي الرياض مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مباراة النصر اليوم | مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، اقترب الديربي الأشهر والأكثر إثارة في العالم العربي، “ ديربي الرياض”، من الانطلاق في المواجهة النارية التي ستجمع بين فريقي الهلال بقيادة رامون دياز، والنصر بقيادة الكرواتي دينكو إيليتشيتش.

ويبحث العديد من عشاق الكرة السعودية عن كيفية مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم الثلاثاء 18 أبريل، في دوري روشن السعودي، والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة.

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد المباراة المرتقبة بين فريقي الهلال والنصر مساء اليوم في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب الهلال.

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي قبل مواجهتمها

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، جمعهم من 23 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق الاتحاد

في المقابل، يحتل فريق الهلال المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، جمعهم من اللعب في 24 مباراة، ويهم الهلال السعةدي الفوز بالمباراة التى تعتبر ديربي الرياض من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري السعودي

القنوات الناقلة لديربي الرياض بين النصر والهلال في دوري روشن السعودي

تذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، بصفتها الناقل الحصري لمواجهات دوري روشن السعودي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتقوم بنقل مباراة الهلال والنصر مجانًا للمتابعين في السعودية من خلال قناة SSC1 SD المفتوحة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

ستذاع مباراة ديربي الرياض عبر قناة SSC HD 1، وستكون مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، عبر التردد التالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال النصر | اضغط هنــــا

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

تشكيل النصر المتوقع ضد الهلال في الدوري السعودي

من المتوقع أن يلعب النصر أمام الهلال بطريفة هجومية من أجل تحقيق الفوز لاستمرار المنافسة على درع الدوري، ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى:نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغانم، ألفارو، عبد الإله العمري، جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري، جوستافو، أيمن يحيي، عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو