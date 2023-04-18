موعد صرف معاشات مايو 2023 في مصر

يبحث المواطنين عن موعد صرف معاشات مايو 2023 عبر محركات جوجل، حيث أنه من المقرر صرفها بداية مطلع مايو المقبل 2023، لذا سنقدم لكم في السطور التالية موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 في مصر.

موعد صرف معاشات مايو 2023

موعد صرف معاشات مايو 2023.. تسهيلا على المواطنين من أصحاب المعاشات، قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن صرف المعاشات ومعرفة موعد صرف معاشات شهر مايو وزيادة المعاشات الجديدة، من خلال الرقم القومي.

صرف معاشات مايو 2023.. بداية مطلع كل شهر يعد هو الموعد الرسمى والمحدد لصرف المعاشات في مصر للمسحقين الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، حيث تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر مايو 2023 بداية من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023.

جدول مواعيد صرف معاشات مايو 2023

تصرف معاشات شهر مايو، لأصحاب المعاشات، اقل من 1300 جنيه، يومي 1 و2 الأثنين والثلاثاء مايو 2023.

تصرف معاشات شهر مايو، لأصحاب المعاشات، أكثر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيهًا، يومي 3 و4 مايو الأربعاء والخميس 2023.

تصرف معاشات شهر مايو، لأصحاب المعاشات، أكثر من 2300 جنيه، يومي 5 و6 الجمعة والسبت مايو 2023.

يمكن لأصحاب المعاشات اختيار الوسيلة المناسبة لصرف معاشات شهر مايو وذلك منعا للتزاحم وتسهيلا على المواطنين: