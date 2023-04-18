ads

موعد صرف معاشات مايو 2023 في مصر

منوعات
صرف معاشات
صرف معاشات

يبحث المواطنين عن موعد صرف معاشات مايو 2023 عبر محركات جوجل، حيث أنه من المقرر صرفها بداية مطلع مايو المقبل 2023، لذا سنقدم لكم في السطور التالية موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 في مصر.

 

موعد صرف معاشات مايو 2023

موعد صرف معاشات مايو 2023.. تسهيلا على المواطنين من أصحاب المعاشات، قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن صرف المعاشات ومعرفة موعد صرف معاشات شهر مايو وزيادة المعاشات الجديدة، من خلال الرقم القومي.

صرف معاشات مايو 2023.. بداية مطلع كل شهر يعد هو الموعد الرسمى والمحدد لصرف المعاشات في مصر للمسحقين الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، حيث تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر مايو 2023 بداية من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023.

تعرف على موعد صرف معاشات شهر مايو

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023

جدول مواعيد صرف معاشات مايو 2023

 تصرف معاشات شهر مايو، لأصحاب المعاشات، اقل من 1300 جنيه، يومي 1 و2 الأثنين والثلاثاء مايو 2023.

تصرف معاشات شهر مايو، لأصحاب المعاشات، أكثر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيهًا، يومي 3 و4 مايو الأربعاء والخميس 2023.

تصرف معاشات شهر مايو، لأصحاب المعاشات، أكثر من 2300 جنيه، يومي 5 و6 الجمعة والسبت مايو 2023.

يمكن لأصحاب المعاشات اختيار الوسيلة المناسبة لصرف معاشات شهر مايو وذلك منعا للتزاحم وتسهيلا على المواطنين:

  • يستطيع أصحاب المعاشات الحصول على معاشات مايو من خلال منافذ البريد المصرى.
  • يتمكن المواطنين من صرف معاشات مايو، بواسطة البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى.
  • ماكينات الصرف الآلى للبنوك، تصرف من خلالها معاشات مايو.
  • من خلال منافذ فورى وكارت ميزة، يمكن لأصحاب المعاشات في مصر، صرف معاشات مايو2023.
معاشات مايو صرف معاشات مايو موعد صرف معاشات مايو التضامن التأمينات
Elfagr.org

مواد متعلقة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل - عيد الفطر المبارك 2023.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

عاجل - آخر تطورات الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

عاجل - التوقيت الصيفي.. هل يطبق عقب رمضان أم بعد عيد الفطر؟

عاجل - دعاء الإفطار اليوم 27 رمضان.. يردد مع آذان المغرب

بث مباشر مباراة الهلال والنصر: مشاهدة مباراة النصر والهلال اليوم بث مباشر يلا شوت

عاجل.. إدارة الأهلي تطلب من مارسيل كولر سرعة حسم هذا الملف

عاجل - التوقيت الصيفي.. موعد تطبيقه رسميا وأهميته ومميزاته

الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي (التفاصيل الكاملة)