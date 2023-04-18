يلا شوت رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد | يلا شوت رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا YALLA SHOOT، يجدد ريال مدريد موعده مع تشيلسي في التاسعة مساء، على ملعب «ستامفورد بريدج» في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي ستقام بين الفريقين في مهمة الحصول على تذكرة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

الموعد: 9:00 مساء اليوم.

الملعب: ستامفورد بريدج.

البطولة: دوري أبطال أوروبا.

الجولة: ربع نهائي - إياب.

نتيجة مباراة الذهاب: ريال مدريد 2- 0 تشيلسي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا:

beIN 4K HDR - حسن العيدروس.

beIN Sports 1 HD Premium - حسن العيدروس.

beIN Sports HD 1 English.

Sky Sport Football Italia.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، إدوارد كامافينجا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه، ريس جيمس.

خط الوسط: نجولو كانتي، إنزو فرنانديز، مارك كوكوريلا، ميخاليو مودريك.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، رحيم ستيرلينج.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الريال وتشيلسي | اضغط هنــــا

حرص فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على زيارة بعثة الملكي في العاصمة البريطانية "لندن"، قبل قمة تشيلسي المرتقبة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي ضد الريال

توجه رئيس ريال مدريد إلي مقر بعثة الملكي في لندن، لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من أجل حسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



كان ريال مدريد قد تغلب على تشيلسي بثنائية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد الريال

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، كامافينجا.

خط الوسط: تشوامينى، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردى، بنزيما، رودريجو.

تشكيل تشيلسي المتوقع

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فوفانا، تياجو سيلفا، كوكوريلا، جيمس.

خط الوسط: كانتي، إنزو فرنانديز، كوفاسيتش.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رحيم ستيرلينج، مودريك.